Enerji devleri Türkiye’de buluşuyor

Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı Berat Albayrak'ınbüyük önem verdiği 'Türkiye'ninenerji merkezi olması' projesikapsamında önemli bir adım dahaatılıyor. Enerji sektöründe dünyanınönde gelen şirketleri, jeotermalenerji kongresi kapsamındaTürkiye'ye geliyor. Kongreye400'ün üzerinde, dünyacatanınmış sektörün ünlüCEO'ları katılıyor. Jeotermalyatırımların artırılması,kredi musluklarının açılmasıve işbirliği başta olmak üzerebüyük projelerinönünü açacakkonular kongredemasayayatırılacak.Dünya Bankası'nınöncülükettiğidünyanınenprestijlienerjikongrelerindenolan IGC'nin 3'üncüsü 14-15Mart'ta Ankara'da düzenlenecek.Kongre, son 5 yılda jeotermaldeen hızlı büyüyen ülke olanTürkiye'de jeotermal endüstrisineyönelik yatırım fırsatlarınazemin oluşturacak. AK Partihükümetinin çıkardığı yasaylajeotermalde 25 megavatolan kurulu güç,bugün yerli ve milli desteklerlebin 100 megavataçıktı. Jeotermalenerjide hedefine dünyabirinciliğini koyan Türkiye,2020'ye kadar 4bin megavat kurulugüce ulaşarakdünya jeotermaldenelektrik üretimisıralamasındailk 3 ülkearasınagirecek.
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