Emeklilere 224 TL

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammı içinenflasyonu takibe aldı. Zam oranı içinilk 6 aylık enflasyon verisi beklenirken, uzmanlar'yüzde 4, yüzde 4.5, yüzde 5' şeklinde 3 farklıtahminde bulunuyor. Eğer yüzde 5'lik tahmintutarsa maaşlarda 46 ile 224 lira arasındaartış gerçekleşecek. Halen en düşük aylıkesnaf emeklilerinde bin 405, Bağ-Kur tarımemeklilerinde 988,91, 2000'den önce emekliolan SSK'lılarda bin 569, sonra emekli olanlardaise 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuzzammı yüzde 4 çıkarsa en düşük emekli maaşı;esnaf Bağ-Kur'lularda bin 461, tarım Bağ-Kur'lularda bin 28, 2000'den önce emekli olanSSK'lılarda bin 632, sonra emekli olan SSK'lılarda973,02 liraya yükselecek. Eğer Temmuzzammı yüzde 4.5 olursa da taban maaş; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 468, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin33, 2000'den önceemekli olan SSK'lılarda bin 640, 2000 sonrasıemekli olan SSK'lılarda 977,70 liraya çıkacak.Zam oranı yüzde 5 olarak gerçekleşirse en düşükmaaş; esnaf emeklilerinde bin 475, Bağ-Kur tarımemeklilerinde bin 38, 2000'den önce emekliolan SSK'lılarda bin 648, 2000 sonrası emekliolan SSK'lılarda 982,38 liraya ulaşacak.
İHTİMAL HESAPLARI TAMAM Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer zam yüzde 4 olarak gerçekleşirse, bu maaş 179,25lira artışla 4 bin 660 lira 51 kuruşa çıkacak. Temmuz zammı yüzde 5 olursa da 4 bin 481 lira 26 kuruşluk en yüksek maaş, 224,06 lira artışla 4bin 705 lira32 kuruşayükselecek.
HASTANE ÜCRETSİZ OLSUN Emekliler, sağlıktaki katılım paylarınınkaldırılmasını bekliyor. TAKVİM'i arayan emekliler, "Maaşlarımızı neredeyse hiçbir ay tam alamıyoruz. Sürekli hastane, ilaç kesintileri oluyor. Çalışırken yıllarca sağlık primi ödedik. Bizlere emekliliktesağlık bedava olsun. Kamu ve özel sağlık kuruluşları ayrımı olmaksızın emeklilerden katkı payı alınmamasını talep ediyoruz" diyor. Bu talep hayata geçerse, emeklerin maaşlarından katılım payı kesilmeyecek.
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