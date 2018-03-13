39 projeye 750 milyon TL

Devlet Hava Meydanlarıİşletmesi (DHMİ) GenelMüdürlüğü tarafından bu yılhavayolu ulaştırması için 750milyon lira harcanacak. GenelMüdürlük bu yıl 4 milyar 823milyon 895 bin lira tutarındaki 39proje üzerinde çalışacak. Projeleriçin DHMİ geçen yıl 1 milyar536 milyon 796 bin lira harcadı.39 projenin bazıları ise şöyle:"Kayseri, Kahramanmaraş, Muş,Balıkesir havalimanlarına terminalbinası, Amasya Merzifon ile Malatyahavalimanlarına terminal binası etütprojesi, Atatürk Havalimanı'ndaprotokol işi kapsamında birinci etap,devlet konuk evinde muhtelif tadilat,Çanakkale Havalimanı'na garaj binası,Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'naise itfaiye ve garaj binası."
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