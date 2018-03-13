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39 projeye 750 milyon TL

39 projeye 750 milyon TL
Devlet Hava Meydanları İşletmesi () Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl havayolu ulaştırması için 750 milyon lira harcanacak. Genel Müdürlük bu yıl 4 milyar 823 milyon 895 bin lira tutarındaki 39 proje üzerinde çalışacak. Projeler için DHMİ geçen yıl 1 milyar 536 milyon 796 bin lira harcadı. 39 projenin bazıları ise şöyle: "Kayseri, Kahramanmaraş, Muş, Balıkesir havalimanlarına terminal binası, Amasya Merzifon ile Malatya havalimanlarına terminal binası etüt projesi, 'nda protokol işi kapsamında birinci etap, devlet konuk evinde muhtelif tadilat, Havalimanı'na garaj binası, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na ise itfaiye ve garaj binası."
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