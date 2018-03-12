;
Yol Durumu
  1. İş arayanlara 725 TL destek

Gençlere günde 75 Lira

Gençlere günde 75 Lira
İstihdam seferberliği kapsamında işbaşı eğitim programlarına katılan gençler destekleniyor. Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 54 lira cep harçlığı veriliyor. Yeni düzenlemeyle; siber güvenlik, yenilebilir enerji, bulut bilişim, kodlama gibi geleceğin mesleklerine ilişkin işbaşı eğitim programlarına katılan gençlerin günlük 75 lira cep harçlığı alması sağlanacak. , bu alanlarda işbaşı eğitim programı gerçekleştirecek. Bu programlara katılan 18-29 yaş arası gençlere 9 aya kadar değişen sürelerde destek verilecek. Normalde işbaşı eğitim programlarına katılanlar öğrenci değilse günde 54 lira alıyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar