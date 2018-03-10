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  2. Ayda 400 liraya ev sahibi yapacak

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç!

Mevcut işinize devam ederken ya da emekliyseniz ayda binlerce lira kazanmak elinizde. Üstelik bunu, kısa süreli bir eğitim ve deneyimlerinizi devletle paylaşarak yapabilirsiniz. İşte detayları...

Deneyimli çalışana 7 bin lira ek kazanç!

Türkiye'de herkese ek gelir kazandıracak bir iş var ki; bu işi yapmak için kişinin kendi mesleğini bırakması da gerekmiyor. Uzmanlık gerektiren bir iş ama herhangi bir işte bir süre çalışan o konuda zaten uzmanlaşıyor. Üstelik bu işin kazancı da çok iyi. 'Bilirkişilik'ten bahsediyoruz. Mahkemelerin iş ve çalışma yaşamı davaları başta olmak üzere hemen hemen her davada başvurduğu uzmanlık işi bu.

  • 10 Mart 2018, Cumartesi 12:50
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