İstanbul serbest piyasada dolar 3,8080 liradan, avro 4,6950 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 3,8060 liradan alınan dolar, 3,8080 liradan satılıyor. 4,6930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6950 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8130 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6910 lira olmuştu.
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