Esnafa yeni müjdeler geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal,esnafın üzerindeki yükleri azaltacak yenidüzenlemelerin müjdesini verdi. Esnafınüzerindeki yükleri azaltmak için olağanüstübir gayret sarf ettiklerini, son birkaç yıldaolağanüstü düzenlemeler yaptıklarını aktaranAğbal, "Basit usul mükelleflerinde yıllık 8bin liraya kadar kazançtan vergi almıyoruz.Sosyal güvenlik primlerinde esnafımızınlehine indirimler yaptık. 'Bir senden, birbenden' programını çıkarıyoruz. MaliyeBakanlığı olarak önümüzdeki günlerdeinşallah esnafımızla ilgili yine iyileştirmesayılabilecek önemli düzenlemeleriçalışıyoruz. Esnafın gündemine getireceğiz,yine yükleri azaltmaya çalışıyoruz" dedi.
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