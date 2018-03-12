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Esnafa yeni müjdeler geliyor

Esnafa yeni müjdeler geliyor
Maliye Bakanı Naci Ağbal, esnafın üzerindeki yükleri azaltacak yeni düzenlemelerin müjdesini verdi. Esnafın üzerindeki yükleri azaltmak için olağanüstü bir gayret sarf ettiklerini, son birkaç yılda olağanüstü düzenlemeler yaptıklarını aktaran Ağbal, "Basit usul mükelleflerinde yıllık 8 bin liraya kadar kazançtan vergi almıyoruz. Sosyal güvenlik primlerinde esnafımızın lehine indirimler yaptık. 'Bir senden, bir benden' programını çıkarıyoruz. Maliye Bakanlığı olarak önümüzdeki günlerde inşallah esnafımızla ilgili yine iyileştirme sayılabilecek önemli düzenlemeleri çalışıyoruz. Esnafın gündemine getireceğiz, yine yükleri azaltmaya çalışıyoruz" dedi.
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