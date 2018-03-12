Emekliye farklı maaş

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için yüzde 4, 4.5 ve 5 şeklinde 3 farklı tahmin ortaya atılırken, memur emeklilerine de fark göründü. Memur emeklilerinin yüzde 3.5’lik zammı, yüzde 4 ya da 4.5’e çkıabilir
Yaklaşık 12 milyon emekli için Temmuz zam ayı... Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin zammında enflasyon belirleyici olacak. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 3.5 olarak belirlenen toplu sözleşme artışına ilaveten fark alıp almayacağını belirleyecek. 3 hesap bulunuyor Uzmanlar, ilk 6 aylık enflasyon için yüzde 4, yüzde4.5 ve yüzde 5 olmak üzere 3 farklı tahminde bulunuyor. Bu tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 4, yüzde 4.5 ya da yüzde 5 olabilir. Uzmanların tahminleri, memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabileceğini gösteriyor. Memur emeklilerinin fark alabilmesi için bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. Eğer yüzde 4'lük enflasyon tahmini tutarsa, memur emeklileri enflasyon farkı alamayacak. Sadece yüzde 3.5'lik toplu sözleşme zammı maaşlara yansıtılacak. Eğer enflasyon yüzde 4.5 çıkarsa, memur emeklilerine yüzde0.5 fark çıkacak. Bu durumda Temmuz zammı yüzde 4'eyükselecek. Enflasyonun yüzde 5 çıkması halinde ise memur emeklilerine yüzde 1'lik enflasyonfarkı oluşacak. Bu tahmin gerçekleşirse, yüzde 3.5'lik Temmuz zammı, yüzde 4.5'eulaşacak.
PROGRAMDA DA VAR 2017'nin sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda da enflasyon tahminlerine göre memur emeklilerine yüzde 0.02'lik fark oluşabileceği öngörüsü bulunuyordu. Bu öngörüye göre de memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 3.52'ye çıkacaktı. Yine programda SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği belirtiliyordu. Ancak Merkez Bankası'nın 2018 yılı enflasyon tahminlerini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltmesinin ardından hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının yükselebileceği beklentisi oluştu.
İNTİBAKYAPILSIN 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak zammı istiyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından gözlerini Meclis'e çeviren emekliler, kendilerine intibak yolunun açılması için yasa çıkarılmasını bekliyor. TAKVİM'i arayan emekliler, "2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak şart. Aynı şartlarda emekli olmuş kişiler arasında maaş farklılıkları var. 2000 öncesinde emekli olanların maaşı bizi geçti. Milletvekillerimizin intibak için harekete geçmelerini istiyoruz" diyor. İlk intibakta emeklilere 50 ile 355 lira arasında zamlar yapılmıştı. Türkiye Emekliler Derneği Üyesi İbrahim Avcı, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, intibak için Meclis'i adres göstermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.