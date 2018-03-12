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ne kadar? ne kadar? (12 Mart 2018 altın fiyatları)

ne kadar? Gram altın kaç para? ne kadar? Çeyrek altın kaç para? ne kadar? Yarım altın kaç para? ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? 'da altın kaç para? 22 ayar ... 24 ayar altın fiyatı... 14 ayar altın fiyatı... İşte 12 Mart 2018 altın fiyatları...

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Milyonlarca kişinin güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları bugüne de hafif yükselişle başladı. 12.03.2018 tarihi itibariyle 162 liradan işlem görüyor. Peki ama altın fiyatları yükselecek mi? Düşecek mi? Altında önümüzdeki günlerde ne olacak? Altın fiyatları ne yönde seyredecek? Altına yatırım yapılır mı? 12 Mart 2018 altın fiyatları ile ilgili detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN NE KADAR?
162,00 liradan alınırken, 162,05 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ise 259,39 liradan alınırken 265,26 liradan satılıyor. da 518,97'den alınırken 531,94 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
ise 1072,00 liradan alınıp 1084,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 da 2593,88 liradan alınırken 2634,72 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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  • 12 Mart 2018, Pazartesi 09:20
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