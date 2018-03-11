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işçilere kadro müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu eski hükümlülere ve işçilere kadro müjdesi verdi. Sınavlarda farklı soru sorulmayacağını söyledi.

Taşeron işçilere kadro müjdesi
Hükümet, yaklaşık 1 milyon işçisini kadroya alırken eski hükümlülerle ilgili yaşanan sorun da çözüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı, hükümlü lerin kadroya alınması için "olur" verdi. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, eski hükümlülere 3 Nisan'dan itibaren kadro verileceğini açıkladı.

SINAVA İTİRAZ ETSİNLER

Bakan Sarıeroğlu, taşeronların kadroya geçişleri ile ilgili yapılan sınavlarda konu dışında soru sorulduğu iddialarına yanıt verdi. Sarıeroğlu, "Sınav komisyonundaki arkadaşlara sesleniyorum. Biz çok temiz bir iş yaptık. Bu işi gölgeleyecek hiçbir iş içerisinde olmayın. Sınav komisyonlarında sadece işinizle ilgili sorular sorulacak. Eğer başka soru soruluyorsa işçiler itiraz etsinler yanınızdayız"dedi. GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞMASI
Bakan Sarıeroğlu, kamuda geçici işçilerin kadroya alınması konusunda da çalışma yaptıklarını belirterek, "Geçici işçilerle ilgili askere, giden doğum iznine ayrılanların yerine çalışanlar var. Hizmet sözleşmeleri devam ediyorsa 4 Aralık kriterine bakmadan hepsini kadroya geçireceğiz" şeklinde konuştu.

4C'li sevinecek

Geçtiğimiz aylarda kadroya alınan 4C'li personel için de çalışmalar hızlandı. 'nda sürdürülen çalışmalarla 4C'lilerin kadroya geçiş usul ve esasları belirleniyor. 4C'liler çıkartılan bir yasa ile 4B'li sözleşmeli personel kadrosuna alınmışlardı.
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