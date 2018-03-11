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başına 2029 lira

Meclis'te görüşmeleri devam eden torba tasarı ile yeni lerin tüm prim ve vergileri devlet tarafından ödenecek.

İşçi başına 2029 lira

Normal bir için ödenecek rakam üzerinden 883 lirayı bulacak. Böylece işverenler her ay 883 liralık teşvike kavuşmuş olacak.

Bilişim ve imalat sektörlerinde yeni eleman alındığında ödenecek teşvik asgari ücret ile sınırlanmayacak. Orada brüt ücret üzerinden teşvik verilecek ve bu miktar da 2.029 lirayı bulacak. Verilecek teşvikler 12 ay boyunca ödenecek. Kadın ve genç istihdamında teşvik süresi 18 aya kadar çıkacak. Teşviklerden yararlanabilmek için SGK'ya borçlu olmamak, zamanında evrakları vermek ve sigortasız işçi çalıştırmamak isteniyor.

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