İş kurana faizsiz kredi

Türkiye genelinde 780 bin işletme sıfır faizli işletme kredisi desteğinden yararlanmak için başvurdu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başvuruda bulunanların 460binden fazlasının faiz desteğinden yararlanmaya hak kazandığını belirtirken, 275 bin işletmenin de kredi kullandığını açıkladı. Küçük işletmelere 10 milyar liranın üzerinde faizsiz kredi hacmi oluştu.
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