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İş kurana faizsiz kredi

Hükümet, leri koruyan, girişimci tüccarları destekleyen, tarım sektörünü güçlendiren adımlar atarken faizsiz ne rekor başvuru geldi.

İş kurana faizsiz kredi
Türkiye genelinde 780 bin işletme sıfır faizli desteğinden yararlanmak için başvurdu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü başvuruda bulunanların 460 binden fazlasının faiz desteğinden yararlanmaya hak kazandığını belirtirken, 275 bin işletmenin de kredi kullandığını açıkladı. lere 10 milyar liranın üzerinde faizsiz kredi hacmi oluştu.

Hazal ATEŞ
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