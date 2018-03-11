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’a karşı

kendi ismini kullandığı iddiasıyla şirketine İstanbul’da telif davası açtı.

Facebook Facefood’a karşı

Dünyada 1 milyar 350 milyon kişi tarafından kullanılan sosyal iletişim ağı , Türkiye'de gıda sektöründe faaliyet gösteren '' markasının hükümsüzlüğü ile sicilden terkini için Şeli De Eskinazis'e dava açtı. Kendi markası ile davalının markasının birbirinden ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu belirten Facebook Inc.'tan "Facebook ile Facefood markasında aynı sıra ile 8 harften 6'sı birebir yer almaktadır. Davalının markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ediyoruz" denildi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre tarafından kurulan Facebook Türk Patent Kurumu nezdinde 'facebook' ibareli marka tescilleri bulunuyor. Davalı Şeli De Eskinazis ise 'facefood' markasını 30 Ocak 2013'te Türk Patent nezdinde tescil ettirdi.

Ali OKTAY

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