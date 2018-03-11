Teknoloji dahisi olarak gösterilen Elon Musk, trafik karmaşasını çözmek için önceki vizyonunda değişikliğe giderek yayaların ve bisikletlilerin arabaların üzerinden gitmesini öncelikli hale dönüştüren yeni bir metro benzeri proje geliştirdi.



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​Elon Musk'ın Twitter hesabından paylaştığı animasyonda otobüs benzeri bir aracın aniden kendini yer altına aldığı ve benzer araçlara katılarak ana yolda gittiği görülüyor. Tesla ve SpaceX CEO'su, daha az otomobilli yeni konseptini daha önce Boring Company ile yapmayı odaklandığı şehir merkezinin altındaki tünellere odaklanan ve hususi araçların hareketli platformlardan ilerlediği orijinalinden farklı olarak tanımladı.





Musk, Twitter mesajında "Yine araba taşıyacağız ancak sadece tüm kişiselleştirilmiş kitlesel toplu taşıma ihtiyaçları karşılandıktan sonra. Araba almaya parası yetmeyenin önce gitmesi lazım" dedi. Ayrı bir mesajda ise Musk, Boring Co şehir içi ring sisteminin, az sayıdaki metro benzeri büyük istasyonlar yerine tek araçlık park alanı boyutunda binlerce küçük istasyona sahip olacağını ve sorunsuz bir şekilde gidilecek yerin çok yakına ulaştıracağını belirtti. Trafik keşmekeşindeki Los Angeles metropolünde yaşayan ve trafiğin kendisini çıldırttığını belirten Elon Musk şehrin trafik tıkanıklığını yeni tünellerle çözmeyi kafaya takmış durumda. Ekim ayında bazı yetkililer Musk'ın tünel projesine yeşil ışık yakmıştı.