471.5 milyon lira zarar etti

Doğan Holding 2017 yılının son çeyreğinde 225.6 milyonlira ana ortaklık zararı açıkladı. Grubun, Rusya'daki şirketi Pronto Media Holding'in bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerini durdurma kararı alması sonrası konsolide finansallarda 279.4 milyon lira değer düşüklüğü ayrıldığı belirtildi. Holding'den yapılan açıklamada, "Durdurulan faaliyetlerden 252.4 milyon lira zarar kaydedildi. Durdurulan faaliyetler öncesi net dönem zararı 5.2 milyon lira seviyesindedir. Son çeyrek ana ortaklık zararı ile birlikte Holding'in 2017 yılı ana ortaklık zararı 471.5 milyon liraya yükselmiştir. Holding 2016 yılında 219.2 milyonlira ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti" denildi.
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Ülkesine hainlik yapan hiç kimse KAR edemez.Allah Aydın Doğan'ı tek kuruşa muhtaç etsin !
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