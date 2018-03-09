Tarih belli oldu! Nisanda başlıyor...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba Türkiye'nin et ihalatına mahkum olmaması için 2019'da "sürü artırma" projesini devreye sokacaklarını açıkladı. Hem küçükbaşta, hem de büyükbaşta sürü artırımına giderek sahada olacaklarını belirten Fakıbaba, bu yılki 'çiftçiye 300 koyun' projesinin ilk uygulamasının da nisan ayında 10 aileye 3 bin koyun dağıtılarak başlayacağını kaydetti.