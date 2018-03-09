İŞKUR 10 bin TL kupon yardımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

iŞKUR, gençlerin önünü açmak için yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile geliştirdikleri ortak proje ile gençlere 10 bin TL kupon yardımı yapılacak. Yapılacak bu yeni yardımının amacı, nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve işsiz vatandaşa nitelikli iş imkanları sunmak. Söz konusu proje ile geleceğin meslekleri olarak görülen bölümlerde çalışmak isteyen gençler artık hayallerini gerçekleştirebilecek. Bu yüzden gerekli eğitimlerin alınabilmesi için devlet gençlere 10 bin TL yardım sağlayacak. Bu sayede gençlerin önü açılarak nitelikli işlerde istihdam edilmeleri sağlanmış olacak. Peki bu kupon yardımı nasıl alınır? Kupon yardımı nerelerde kullanılır? Detaylar haberimizde...