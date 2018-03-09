SGK'nın az bilinen ödemeleri

Halk arasında çeyiz parası olarak bilinen evlenme yardımının düğün telaşıyla unutulan en önemli ödemelerden. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşların vefatı halinde bekar kız çocukları yetim aylığı alıyor. Kız çocukları evlenince de 24 maaş kadar çeyiz parası alıyor. Yetim maaşı 1000 liraysa, 24 bin lira ödeniyor. Bunun için evlenirken SGK'ya dilekçe vermek yetiyor.
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