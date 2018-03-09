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SGK'nın az bilinen ödemeleri

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), evlenen yetime, cenazesi olana, hastalık nedeniyle istirahat edene veya tedavi için oradan oraya koşuşturana farklı isimler altında ödeme yapıyor. Ancak çoğu kişi bu ödemelerin farkında değil. Farkında olan da unutup gidiyor. İşte SGK’nın yaptığı ancak pek bilinmeyen ödemeler...

SGKnın az bilinen ödemeleri

Halk arasında çeyiz parası olarak bilinen evlenme yardımının düğün telaşıyla unutulan en önemli ödemelerden. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşların vefatı halinde bekar kız çocukları yetim aylığı alıyor. Kız çocukları evlenince de 24 maaş kadar çeyiz parası alıyor. Yetim maaşı 1000 liraysa, 24 bin lira ödeniyor. Bunun için evlenirken SGK'ya dilekçe vermek yetiyor.

  • 09 Mart 2018, Cuma 10:31
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