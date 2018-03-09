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ve ne kadar? (9 Mart 2018 kurları)

ve bugüne nasıl başladı? Dolar ve Euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç para? Euro kaç para? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 9 Mart Dolar kuru... 9 Mart Euro kuru... İşte 9 Mart 2018 Dolar ve Euro kurları... İşte 9 Mart 2018 kurları...

Dolar ve Euro ne kadar?

serbest piyasada 3,8220 liradan, avro 4,7080 liradan güne başladı.

'da 3,8200 liradan alınan dolar, 3,8220 liradan satılıyor. 4,7060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7080 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8080 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7170 lira olmuştu.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 09:06
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