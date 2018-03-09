İstanbul serbest piyasada dolar 3,8220 liradan, avro 4,7080 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,8200 liradan alınan dolar, 3,8220 liradan satılıyor. 4,7060 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7080 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8080 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7170 lira olmuştu.