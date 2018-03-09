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43 ilde operasyonu

merkezli 43 ilde, / ile bağlantısı olduğu iddia edilen 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

43 ilde FETÖ operasyonu

merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) ile bağlantılı oldukları iddia edilen 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY adına eylem ve faaliyette bulunduğu tespit edilen 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 08:46
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