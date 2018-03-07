GRAM ALTIN NE KADAR?
163,05 liradan alınırken, 163,09 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 259,45 liradan alınırken 265,32 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,28'den alınırken 530,64 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
1069,00 liradan alınıp 1081,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 da 2594,49 liradan alınırken 2635,64 liradan satılıyor.
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