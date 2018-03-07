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ne kadar? (7 Mart 2018 altın fiyatları)

ne kadar? Gram altın kaç para? ne kadar? Çeyrek altın kaç para? ne kadar? Yarım altın kaç para? ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? 'da altın kaç para? 22 ayar ... 24 ayar altın fiyatı... 14 ayar altın fiyatı... İşte 7 Mart 2018 altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?
163,05 liradan alınırken, 163,09 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ise 259,45 liradan alınırken 265,32 liradan satılıyor. da 517,28'den alınırken 530,64 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
1069,00 liradan alınıp 1081,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 da 2594,49 liradan alınırken 2635,64 liradan satılıyor.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 09:29
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