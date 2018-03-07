07.03.2018 Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 7 Mart Dolar kuru ne kadar? 7 Mart Euro kuru ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte 7 Mart 2018 Dolar ve Euro kuru...

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8000 liradan, avro 4,7220 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,7980 liradan alınan dolar, 3,8000 liradan satılıyor. 4,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,7220 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7900 lira, avronun satış fiyatı ise 4,7030 lira olmuştu.