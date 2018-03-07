Anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı

Türkiye'de emekli olabilmek için yaş, yıl ve prim şartlarının üçünün aynı anda tamamlanması gerekiyor.

Faruk Erdem'in yazısına göre, Bunun için de çeşitli yollarla prim ödemek, erkekler için sigortadan sonra 25 yıl kadınlar için 20 yıl beklemek, yine işe ilk girilen tarihe göre belli bir yaşı doldurmak gerekiyor. Bu noktada 9 Eylül 1999 öncesi işe girenler daha avantajlı.