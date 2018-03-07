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Anneye 6 yıl fırsatı

Çalışan anneler için 6 yıl erken emekli olma imkanı bulunuyor. anneleri ise ayrıca indirim kazanıyor. Çalışmayan anne de prim ödeyebiliyor. evlatlık çocuklar için de bu imkanlar geçerli

Anneye 6 yıl erken emeklilik fırsatı

'de emekli olabilmek için yaş, yıl ve prim şartlarının üçünün aynı anda tamamlanması gerekiyor.

Faruk Erdem'in yazısına göre, Bunun için de çeşitli yollarla prim ödemek, erkekler için dan sonra 25 yıl kadınlar için 20 yıl beklemek, yine işe ilk girilen tarihe göre belli bir yaşı doldurmak gerekiyor. Bu noktada 9 Eylül 1999 öncesi işe girenler daha avantajlı.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 10:15
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