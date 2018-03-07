Demirdöküm 50 ülkeyi ısıtıyor

2017'de Ar-Ge başta olmak üzere fabrika, üretim, marka ve dijital dönüşüm çalışmaları için toplamda 40 milyon liralık yatırım yapan Demirdöküm, kapasite artışı sağlayarak 2018'de de aynı yatırımı yapmayı hedefliyor. Ar-Ge'ye son 5 yılda 63 milyon lira ayıran şirket, kombi, termosifon ve su ısıtıcılarında toplamda 900 bine yakın üretim gerçekleştirerek, üretim ve satışta yılı yüzde40 büyümeyle kapattı. Demirdöküm'ün ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını 50'ye çıkardıklarını belirten DemirdökümCEO'su Alper Avdel, "İhracatımız 2017'de yüzde 18 büyüyerek, 78 milyon dolara ulaştı. Bu yıl ise faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde satışlarımızı artırıp, ihracatta 100 milyondolar barajını aşmayı hedefliyoruz" dedi. Demirdöküm Yönetim Kurulu Üyesi ErdemErtuna da, "Panel radyatörde Şili'de lider durumdayken, Yunanistan'da pazar ikincisi, Çin'de ise ilk 3'teyiz. Hedef yeni pazarlara açılmak" diye konuştu.
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