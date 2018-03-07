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50 ülkeyi ısıtıyor

Demirdöküm 50 ülkeyi ısıtıyor
2017'de Ar-Ge başta olmak üzere fabrika, üretim, marka ve dijital dönüşüm çalışmaları i toplamda 40 milyon liralık yatırım yapan , kapasite artışı sağlayarak 2018'de de aynı yatırımı yapmayı hedefliyor. Ar-Ge'ye son 5 yılda 63 milyon lira ayıran şirket, kombi, termosifon ve su ısıtıcılarında toplamda 900 bine yakın üretim gerçekleştirerek, üretim ve satışta yılı yüzde 40 büyümeyle kapattı. Demirdöküm'ün gerçekleştirdiği ülke sayısını 50'ye çıkardıklarını belirten Demirdöküm CEO'su Alper Avdel, "İhracatımız 2017'de yüzde 18 büyüyerek, 78 milyon dolara ulaştı. Bu yıl ise faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde satışlarımızı artırıp, ihracatta 100 milyon dolar barajını aşmayı hedefliyoruz" dedi. Demirdöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna da, "Panel radyatörde Şili'de lider durumdayken, 'da pazar ikincisi, Çin'de ise ilk 3'teyiz. Hedef yeni pazarlara açılmak" diye konuştu.

■ Tuğba DUMAN
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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