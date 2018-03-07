Türkiye'nin Milli Enerji Ve Maden Politikası kapsamında çalışmaları hızla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıPetrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
6 SAHADA PETROL ARANACAK Buna göre, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Adana sınırları içinde yer alan ve büyüklükleri 15 bin 280 hektarla 61 bin 737 hektar arasında değişen 6 saha için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi.
kalan karakter 1000
inşallah petrol cıkar
işte bu ya biz niye bu siyonistlerden aşağı kalalım çalışacağız başaracağız kimsenin esiri olmayacağız bizi bekleyenler var duaları bizedir
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.