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'den hamlesi! İzin çıktı

ve `nca, leri Anonim Ortaklığı`na 4 farklı şehirdeki 6 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiyeden petrol hamlesi! İzin çıktı
'nin Milli Ve Maden Politikası kapsamında çalışmaları hızla devam ediyor. Enerji ve İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

6 SAHADA PETROL ARANACAK
Buna göre, , Adıyaman, ve sınırları içinde yer alan ve büyüklükleri 15 bin 280 hektarla 61 bin 737 hektar arasında değişen 6 saha için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) 5 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 13:59
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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z&#252;lk&#252;f zülküf

inşallah petrol cıkar

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evet1
hayır0
cevapla 07.03.2018 18:39
ado ado

işte bu ya biz niye bu siyonistlerden aşağı kalalım çalışacağız başaracağız kimsenin esiri olmayacağız bizi bekleyenler var duaları bizedir

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 07.03.2018 17:36
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