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, 639 milyon lira kâr elde etti!

, 2017'de 639 milyon lira net kâr açıkladı. Şirket bu dönemde hasılatını da yüzde 35 artışla 39.8 milyar liraya çıkardı.

THY, 639 milyon lira kâr elde etti!

, 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre THY'nin toplam satış leri 39 milyar 779 milyon liraya ulaştı.

YÜZDE 35 ARTIŞ
Bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artış gösteren satış gelirler, 2016 yılında 29 milyar 468 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Geçen yıl sonunda 3 milyar 568 milyon lira esas faaliyet kar elde eden THY'nin 2017 yıl sonu net dönem karı 639 milyon lira oldu.

YOLCU SAYISI DA ARTTI
THY, geçen yıl 68 milyon 616 bin 740 yolcu taşırken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artışa işaret etti.

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  • 06 Mart 2018, Salı 10:20
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