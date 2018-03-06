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Merkez un nedenini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükselişin, undaki düşüşü sınırlayan ana unsur olduğunu bildirdi.

Merkez enflasyonun nedenini açıkladı
Türkiye Cumhuriyet (), şubat ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.

Raporda, şubat ayı unun yüzde 0,73 oranında arttığı ve yıllık enflasyonun 0,09 puan gerileyerek yüzde 10,26'ya geldiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyondaki düşüşte petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki görünüm paralelinde gerileyen enerji fiyatları ile temel mal grubu enflasyonu etkili olmuştur. Bir süredir yükseliş eğiliminde olan temel mal yıllık enflasyonu bu dönemde bir miktar düşüş kaydetmiş, yavaşlamanın alt gruplar geneline yayıldığı gözlenmiştir. Diğer yandan gıda grubu yıllık enflasyonu hem işlenmiş hem de işlenmemiş gıda fiyatlarına bağlı olarak yükselmiş ve tüketici enflasyonundaki düşüşü sınırlayan ana unsur olmuştur. Bu dönemde hizmet enflasyonu temelde paket tur kalemi kaynaklı olarak bir miktar yükselmiştir. Bu gelişmelerle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları sınırlı bir düşüş kaydederken, ana eğilimleri yüksek seviyesini korumuştur."
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  • 06 Mart 2018, Salı 11:44
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