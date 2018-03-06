Araç sahiplerine indirim müjdesi!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) sitesinde yer alan duyuruda, yarından geçerli olmak üzere LPG'ye 10 kuruşluk indirim yapıldığı bildirildi.
PÜİS'in internet sitesinde indirimle ilgili yapılan açıklamada, "06.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı LPG'de 10 kuruş fiyat indirimi meydana gelmiştir" denildi.
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