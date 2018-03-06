;
Yol Durumu
  1. THY, 639 milyon lira kâr elde etti!
  2. Gram altın ne kadar?

Araç sahiplerine indirim müjdesi!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, 06.03.2018'den itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı ’de 10 kuruş fiyat indirimi yapıldığını bildirdi.

Araç sahiplerine indirim müjdesi!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) sitesinde yer alan duyuruda, yarından geçerli olmak üzere 'ye 10 kuruşluk indirim yapıldığı bildirildi.

PÜİS'in internet sitesinde indirimle ilgili yapılan açıklamada, "06.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı LPG'de 10 kuruş fiyat indirimi meydana gelmiştir" denildi.

Etiketler: , ,
  • 06 Mart 2018, Salı 10:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar