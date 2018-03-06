ASELSAN, araştırma üniversiteleriyle güçlerini birleştirerek ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı'nı uygulamaya koydu.
Buna göre, ASELSAN Akademi çatısı altında üniversite-sanayi iş birliği yeni bir boyut kazanacak ve savunma sanayisi ileri aşamalara taşınacak.
ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı 2017 Güz Dönemi'nde hayata geçirildi. Bir sanayi kuruluşu ile birden fazla üniversitenin iş birliğine gitmesi şeklinde uygulanan model olan programa YÖK koordinasyonunda, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dahil oldu.
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Savunma sanayimizde işbirliği önemli yer tutar milletimizin bir ferdi olarak çok sevindim Allah razı olsun bütün çalışanlarımızdan üniversite-sanayi işbirliğinde bilginin teoriği ile geçen zamanı az tutacağız teknolojiyi geliştirme ARGE ile yeni teknolojiler elde etme ve her yeni bulduğumuz teknoloji ile aralıksız savunma sanayi araçlarımızı üreteceğiz eskilerini yenileyeceğiz ve teknolojik bilgilerimizi depolayacağız İnşallah.
durmak yok daima ileri
COK DOGRU UYGULAMA SIMDI TANK MOTORUDA YAPARIZ UCAK MOTORUDA
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