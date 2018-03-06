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yeni nesil üniversiteye dönüşüyor

Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu , ASELSAN Akademi ile araştırma üniversiteleriyle dünyada ilk olan bir modeli hayata geçirdi. Üniversite-sanayi iş birliğine yepyeni bir boyut getiren programla savunma sanayisinde kritik teknolojilerin millileştirilmesi ve projelerin başarıyla sonuçlandırılmasına ivme kazandırılacak


, araştırma üniversiteleriyle güçlerini birleştirerek ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı'nı uygulamaya koydu.

Buna göre, ASELSAN Akademi çatısı altında üniversite-sanayi iş birliği yeni bir boyut kazanacak ve savunma sanayisi ileri aşamalara taşınacak.

ASELSAN Akademi Lisansüstü Eğitim Programı 2017 Güz Dönemi'nde hayata geçirildi. Bir sanayi kuruluşu ile birden fazla üniversitenin iş birliğine gitmesi şeklinde uygulanan model olan programa YÖK koordinasyonunda, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dahil oldu.

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  • 06 Mart 2018, Salı 13:18
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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&#220;retelim Üretelim

Savunma sanayimizde işbirliği önemli yer tutar milletimizin bir ferdi olarak çok sevindim Allah razı olsun bütün çalışanlarımızdan üniversite-sanayi işbirliğinde bilginin teoriği ile geçen zamanı az tutacağız teknolojiyi geliştirme ARGE ile yeni teknolojiler elde etme ve her yeni bulduğumuz teknoloji ile aralıksız savunma sanayi araçlarımızı üreteceğiz eskilerini yenileyeceğiz ve teknolojik bilgilerimizi depolayacağız İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 06.03.2018 16:58
tr sevdalisi tr sevdalisi

durmak yok daima ileri

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 06.03.2018 15:32
Aslan Aslan

COK DOGRU UYGULAMA SIMDI TANK MOTORUDA YAPARIZ UCAK MOTORUDA

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 06.03.2018 14:16
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