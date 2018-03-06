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da son tarih belli oldu!

Çalışma ve Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada, işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2 Ocak'ta başlayan geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini hatırlattı.

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  • 06 Mart 2018, Salı 15:42
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