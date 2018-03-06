Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2 Ocak'ta başlayan geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini hatırlattı.
Taşeronda son tarih belli oldu!
Etiketler: sosyal güvenlik , bakan kurulu , Bakan Sarıeroğlu , Taşeron
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