Taşeron sınavları ne zaman?

Toplam 1 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren taşerondan kadroya geçişte, "sınav" dönemi başlıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, bugünden

başlayarak 23 Mart'a kadar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak veya tüm yöntemleri birden kullanarak sınav yapacaklar. Sınav sürecini ilk başlatan kurumların başında Sağlık Bakanlığı geliyor. Bakanlık, uygulayacağı sözlü sınavın kriterlerini belirlenirken, bazı alanlarda çalışanların "milli ve kültürel sorumluluklar bilgisine" de bakacağını duyurdu. Bu arada İçişleri Bakanlığı da, merkez kadrosunda görev yapan taşeron işçilerin sınava giriş hakkı kazananları açıkladı. Bakanlığın açıkladığı listeye göre, 414 çalışan sınava girme hakkı kazanırken, 32 çalışan ise bu hakkı kazanamadı. Açıklanan liste, kesin nitelikte bulunuyor.

TERCÜMANLIK DA VAR

Bünyesinde en çok taşeron çalışan bulunan kurumlardan olan Sağlık Bakanlığı'nın kadroya geçiş sınavları, yarın itibariyle başlıyor. Merkez teşkilatındaki toplam bin 17 çalışan için, yarın itibariyle sınavlar başlayacak ve 17 Mart'a kadar sürecek. Bakanlık ve bakanlığa bağlı kurumlar ise toplam 28 işkolunda kadroya geciş sınavı düzenleyecek. Bu alanlar içinde, tercüme hizmetleri, diş klinik destek hizmetleri, klinik destek hizmetleri, klinik mühendislik gibi uzmanlık gerektiren alanların da bulunması dikkat çekiyor. Bunun dışında odacılık, otopark ve bahçe gibi alanların bakımı, şoförlük gibi alanlarda da sınav yapılacak.

NELER SORULACAK

Hürriyet'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı'nda il sağlık müdürlükleriyle, bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarda sözlü sınav yapılırken, her iş kolunda farklı kriterlere bakılacak. Buna göre temizlik hizmetinde "zemin temizliği bilgisi, büro tezimliği bilgisi, elektronik eşya temizliği bilgisi, temizlik malzemelerini hazırlama, temizlik araç gereçlerini kullanma ve hijyen kurallarını uyma bilgisine" bakılacak. Yabancı hasta ve işaret dile tercüme hizmetlerinde ise, çalışana "milli ve kültürel sorumluluklar bilgisi, sözlü, yazılı ve işaret dili tercümanlığı bilgisi, dil, terminoloji ve redaksiyon bilgisi, medikay-tıbbi tercüme bilgisine" bakılarak sözlü sınav notu verilecek. Odacılıkta ise, "büro temizliği ve bakımı, müracat sahiplerini karşılama ve yol gösterme, yazı, evrak ve dosya dağıtma, toplama, koruma ve muhafaza" hizmetleri açısından çalışanlara sözlü sınav uygulanacak.



Sınav ilanları internetten

Yıl başında taşeron çalışanlarla ilgili yayınlanan yönetmeliğe göre, kadroya geçiş sınavlarında uygulanacak yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ise ilgili idarenin üst düzey yöneticisi belirleyecek. Çalışanlara, görev yaptıklara alana göre, farklı yöntemlerle de sınav yapılabilecek. Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak. Sınavların yeri, günü ve saati internetten ilan edilecek, ayrıca çalışanlara bildirim yapılmayacak. Sınavların bitiminden sonra ise 23-26 Mart arasında bu sürece ilişkin itirazlar toplanacak.