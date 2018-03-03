93 bin personel aranıyor: İşte açık olan sektörler

Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 93 bin 255 eleman arıyor. Bunun 22 bin 868'i beden işçisi, yani 'vasıfsız' işçi. 70 bin 357'si ise gıdadan tekstile, inşaattan otomotive birçok alanda işçi arayışını içeriyor.