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93 bin personel aranıyor: İşte açık olan sektörler

Türkiye İş Kurumu (), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı. Buna göre İşkur üzerinden birçok sektörde 93 bin 255 eleman aranıyor.

93 bin personel aranıyor: İşte açık olan sektörler

Türkiye genelinde işveren, üzerinden 93 bin 255 eleman arıyor. Bunun 22 bin 868'i beden işçisi, yani 'vasıfsız' işçi. 70 bin 357'si ise gıdadan tekstile, inşaattan otomotive birçok alanda işçi arayışını içeriyor.

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  • 03 Mart 2018, Cumartesi 15:38
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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&#199;alışmak Çalışmak

Sanayicilerimiz işadamlarımız çalışanlarımız memurlarımız ülkemizin her yerine gidip vatanımızın ve milletimizin çok iyi kalkınması ve refahı için çalışmalıyız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.03.2018 20:20
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