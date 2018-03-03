Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 93 bin 255 eleman arıyor. Bunun 22 bin 868'i beden işçisi, yani 'vasıfsız' işçi. 70 bin 357'si ise gıdadan tekstile, inşaattan otomotive birçok alanda işçi arayışını içeriyor.
93 bin personel aranıyor: İşte açık olan sektörler
Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı. Buna göre İşkur üzerinden birçok sektörde 93 bin 255 eleman aranıyor.
Etiketler: İŞKUR , personal alımı
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