;
Yol Durumu
  1. Emeklilikte 3600 günü kaçırana fırsat
  2. Taşeron sınavları ne zaman?

İhracatın merkezi olacak

” sayesinde Hazine’nin kasasına yılda 8 milyar dolar girecek. 1.5 milyon kişiye istihdam sağlayacak kanalın inşaatı 5 yıl sürecek. Ekonomik ömrü ise en az 100 yıl olacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında açıkladığı, kamuoyuna "" olarak yansıyan ve güzergahı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından ilan edilen Projesi'nin tasarımında belirleyici faktörlerden olan ve Kanal İstanbul'dan geçiş yapabilecek akaryakıt tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyutları belirlendi. Buna göre, 275 metre boyunda, 48 metre genişliğindeki akaryakıt tankerinin 145 bin detveyt tonluk (DWT); 340 metre boyunda, 48,2 metre genişliğindeki konteyner gemisinin ise 120 bin DWT'lik yük taşıması öngörülüyor.

Etiketler: ,
  • 04 Mart 2018, Pazar 09:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar