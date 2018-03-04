İhracatın merkezi olacak



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında açıkladığı, kamuoyuna "çılgın proje" olarak yansıyan ve güzergahı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından ilan edilen Kanal İstanbul Projesi'nin tasarımında belirleyici faktörlerden olan ve Kanal İstanbul'dan geçiş yapabilecek akaryakıt tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyutları belirlendi. Buna göre, 275 metre boyunda, 48 metre genişliğindeki akaryakıt tankerinin 145 bin detveyt tonluk (DWT); 340 metre boyunda, 48,2 metre genişliğindeki konteyner gemisinin ise 120 bin DWT'lik yük taşıması öngörülüyor.