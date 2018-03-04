Emeklilikte 3600 günü kaçırana fırsat

Son çıkan yasalarla hem yaş şartı yükseldi hem de ödenmesi gereken prim gün sayısı... İlk sigortaya giriş tarihi kilit öneme sahip. 8 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa işe giren erkekler, 4500 gün primle emekli olabiliyor. 4500 günle emeklilik 3600 günü kaçıranlar için güzel bir fırsat. 4500 günle emekli olabilmek için sigortalının 60 yaşını tamamlamış, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip olması gerekiyor.