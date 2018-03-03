Sağlıkçıya yer değiştirme kolaylığı

Sağlık personelinin atama ve yer değiştirmesine ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı personeli; eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin terör eylem ve etkisi sebebiyle şehit olması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere istediği bir ile tayin olabilecek. Yönetmeliğin eski halinde personelin eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birisinin 'er veya erbaş' iken şehit olmasından dolayı bir defaya mahsus olmak üzere istediği ile ataması yapılabilmekteydi. Ayrıca her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerin atama taleplerine ilişkin de düzenlemeler yapıldı. Buna göre; eşlerin astlık üstlük sıralaması baz alınarak, üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5'inci hizmet bölgelerine atama taleplerinde aranan hizmet grubu şartı ve üst hizmet bölgelerinden 6'ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartı aranmayacak. Eşi özelde çalışan stratejik personelin (tabip, uzman tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacılar) eş durumundan tayin talebinde bulunabilmesi için 5'inci, 6'ncı bölge ya da C veya D grubu il olma şartı kaldırıldı. Eşi özelde çalışan, tabip ve uzman tabipler de zorunlu hizmeti bitirdikten sonra bu maddeden yararlanabilecek.