Bu yıl 175 binden fazla sigortalı, hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracının hasar alacağını sigorta şirketlerinden tahsil etmeyi unuttu.
Bankadaki parasını çekmeyi unutan vatandaş, son dönemde hayat poliçesinde biriken parası ile aracından dolayı alması gereken hasar alacağını da sigorta şirketlerinde bırakmaya başladı.
Dikkat! Sizin de paranız kalmış olabilir! Binlerce kişi parasını orada unuttu...
Bu yıl toplamda 175 binden fazla sigortalı vatandaş, sigorta şirketlerinde 45 milyon lirayı aşkın parayı tahsil etmeyi unuttu.
Bu yıl 175 binden fazla sigortalı, hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracının hasar alacağını sigorta şirketlerinden tahsil etmeyi unuttu.
Etiketler: sigorta
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