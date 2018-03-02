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Dikkat! Sizin de paranız kalmış olabilir! Binlerce kişi parasını orada unuttu...

Bu yıl toplamda 175 binden fazla lı vatandaş, sigorta şirketlerinde 45 milyon lirayı aşkın parayı tahsil etmeyi unuttu.

Dikkat! Sizin de paranız kalmış olabilir! Binlerce kişi parasını orada unuttu...

Bu yıl 175 binden fazla lı, hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracının hasar alacağını sigorta şirketlerinden tahsil etmeyi unuttu.

Bankadaki parasını çekmeyi unutan vatandaş, son dönemde hayat poliçesinde biriken parası ile aracından dolayı alması gereken hasar alacağını da sigorta şirketlerinde bırakmaya başladı.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 16:06
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