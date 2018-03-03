Öğretmen kadrosuna başvuru zamanı

Öğretmen başvurularıbaşladı. Adaylar; Türkçe,ilköğretim matematik, fenbilimleri/fen ve teknoloji,sosyal bilgiler, Türk dilive edebiyatı, tarih,coğrafya, matematik(lise), fizik, kimya,biyoloji, din kültürü veahlak bilgisi, yabancı dil(İngilizce), rehberlik,okul öncesi ve sınıföğretmenliği alanlarıbakımından KPSSP121puan türünden, Almanca,Arapça, Çince, Fransızcaile Rusça alanlarınaKPSSP120 puan türünden, diğeralanlar bakımından da KPSSP10puan türünden 50 ve üzerindepuan almaları kaydıyla müracaattabulunabilecek. Adaylar,elektronik ortamda yaptıklarıbaşvuruları ve buna ilişkinelektronik müracaat formununçıktısını, şahsen ya da noteraracılığıyla vekalet vereceklerikişiler aracılığıyla il veya ilçemilli eğitim müdürlüklerineonaylatacak. Sözlü sınavda 60ve üzerinde puan alan adaylar,en fazla 20 eğitim kurumu içinelektronik ortamda tercihtebulunabilecek.
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