Emekli zammı arttı

9 milyona yakın SSKve Bağ-Kur emeklisi,Temmuz zammını meraklabekliyor. Zam oranını bu yılın ilk6 aylık döneminde gerçekleşenenflasyon belirleyecek. Bunedenle enflasyon verileri takibealınırken, zam oranına ilişkinipuçları da var.Geçtiğimiz yılın sonunadoğru yayımlanan 2018 YılıProgramı'nda ilk 6 aylıkenflasyon tahminlerine göre SSKve Bağ-Kur emeklilerinin zamoranının yüzde 4.02 olabileceğiifade edildi. Ancak MerkezBankası, geçtiğimiz haftalardabu yıla ilişkin enflasyontahminini yüzde 7'den yüzde7.9'a yükseltti. Ekonomistlerleyapılan son beklenti anketinegöre de 2018 sonu enflasyonbeklentisinin ortalamasıyüzde 9.48 oldu. Bütün bugelişmeler, SSK ve Bağ-Kuremeklilerinin Temmuz zammınınartabileceğini gösterdi. Ancakkesin oranı 3 Temmuz'daTürkiye İstatistik Kurumu'nunaçıklayacağı veriler ortayakoyacak.
EK ÖDEME YÜKSELECEK Temmuz'da emeklilereödenen ek ödeme dezamlanacak. Vergi iadesininyerini alan ek ödeme her ayödeniyor. Tutarı da maaşagöre değişiyor. Emeklilerher ay maaşın yüzde 4'ü yada 5'i oranında ek ödemealıyor. Temmuz'da maaşyükseleceğinden, bununüzerinden hesaplanan eködeme de artacak.
KATKI PAYI ALINMASIN Emekliler, sağlıktan alınan katılım paylarının kaldırılması beklentisi içerisinde. Yaşa bağlı olarak hastanelere ve eczanelere daha fazla giden emekliler, maaşlarından kesilen katılım paylarına son verilmesini istiyor. Türkiye Emekliler DerneğiGenel Başkanı Kazım Ergün de belli bir yaşa gelen emeklilerin sağlık hizmeti ihtiyacının giderek arttığına dikkati çekerek, "Çalıştıkları dönemde yüzde 11 gibi yüksek oranda sağlık primi ödeyen emeklilerden katkı payı alınmasından rahatsızlık duyuyoruz. Emeklilerimizin aylıkları sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının ardından katkı payı kesintisiyle düşüyor. Kamu ve özel sağlık kuruluşları ayrımı olmaksızın emeklilerden katkı payı alınmamasını istiyoruz" diyor. Bu talep hayata geçerse, emeklerin maaşlarından muayene, ilaç ve reçete katılım payıkesilmeyecek. Emekliler sağlıktan ücretsiz yararlanacak.
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