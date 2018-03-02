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Yaz saati tasarruf getirdi

Bakan Albayrak, yaz saati uygulamasıyla Kasım- Aralık 2016 ve Ocak-Mart 2017 döneminde 1.3 milyon MWh tasarruf sağlandığını açıkladı

Yaz saati tasarruf getirdi
Yaz saati uygulaması elektrikte önemli tasarruf sağladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasının (YSU) devreye alındığı yıl önceki yıla göre elektrik tüketim artış oranı hızının yüzde 60'lardan yüzde 40 seviyelerine gerilediğini, YSU'nun devam ettirildiği Kasım-Aralık 2016 ve Ocak-Mart 2017 döneminde 1 milyon 308 bin 297 MWh tasarruf sağlandığını belirtti.

DEĞİŞİKLİK YOK
Bir soru önergesini yanıtlayan Albayrak, elde edilen tasarruf değerin ekonomik karşılığının tek zamanlı tarifeler için 538 milyon 689 bin 139 lira ve üç zamanlı tarifeler için 801 milyon 602 bin 430 lira olduğunu söyledi. Albayrak, kış saati uygulamasının kaldırılmasıyla farklı yöntemlerle yapılan tüm analizlerde tasarrufunun sağlandığının görüldüğünü, uygulamanın değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar veya bu yönde yapılan herhangi bir hazırlık bulunmadığını bildirdi. sürekli yaz saati uygulamasına 2016'da geçmişti. Bakanlar Kurulu'nun aldığı, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, 30 Ekim 2016'dan itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati kalıcı hale getirilmişti.
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