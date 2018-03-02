Yaz saati tasarruf getirdi

Yaz saati uygulaması elektrikte önemli tasarruf sağladı. Enerji ve TabiiKaynaklar BakanıBerat Albayrak, yaz saati uygulamasının (YSU) devreye alındığı yıl önceki yıla göre elektrik tüketim artış oranı hızının yüzde 60'lardanyüzde 40 seviyelerine gerilediğini, YSU'nun devam ettirildiği Kasım-Aralık 2016 ve Ocak-Mart 2017 döneminde 1 milyon 308bin 297 MWh tasarruf sağlandığını belirtti.
DEĞİŞİKLİK YOK Bir soru önergesini yanıtlayan Albayrak, elde edilen tasarruf değerin ekonomik karşılığının tek zamanlı tarifeler için 538milyon 689 bin 139 lira ve üç zamanlı tarifeler için 801 milyon 602bin 430 lira olduğunu söyledi. Albayrak, kış saati uygulamasının kaldırılmasıyla farklı yöntemlerle yapılan tüm analizlerde enerji tasarrufunun sağlandığının görüldüğünü, uygulamanın değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar veya bu yönde yapılan herhangi bir hazırlık bulunmadığını bildirdi. Türkiye sürekli yaz saati uygulamasına 2016'da geçmişti. Bakanlar Kurulu'nun aldığı, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, 30 Ekim 2016'dan itibaren, saatlerin 1 saat geri alınmasına son verilerek, yaz saati kalıcı hale getirilmişti.
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