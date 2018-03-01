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Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Yasak kalkıyor

Rusya, Türkiye'den patlıcan, nar, biber, kıvırcık marul ve kabak sevkiyatına yönelik yasağı 5 Mart'ta kaldıracak.

Rusyadan flaş Türkiye açıklaması! Yasak kalkıyor

Rusya Türkiye'den patlıcan, nar, biber, kıvırcık marul ve kabak yasağını 5 Mart'ta kaldırıyor.

Gazetecilere konuşan Melano "Rosselhoznadzor Türkiye'den nar, patlıcan, biber, kıvırcık, kabak, balkabağı ve diğer kabak türlerinin sevkiyatına izin verme kararı aldı" dedi. Melano, yasağın 5 Mart'tan itibaren kaldırılacağını söyledi.

Rosselhoznadzor, 2016 yılında Türkiye'den domates, biber, nar, patlıcan, marul, göbek salata, kabak ve balkabağı sevkiyatını yasaklamıştı.

  • 01 Mart 2018, Perşembe 15:44
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