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ve ne kadar? (2 Mart 2018 Döviz kurları)

ve güne nasıl başladı? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 2 Mart Dolar kuru ne kadar? 2 Mart Euro kuru ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte 2 Mart 2018 Dolar ve Euro kuru...

Dolar ve Euro ne kadar?

02.03.2018 ve güne nasıl başladı? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? 2 Mart Dolar kuru ne kadar? 2 Mart Euro kuru ne kadar? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte 2 Mart 2018 Dolar ve Euro kuru...

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8100 liradan, avro 4,6800 liradan güne başladı.

'da 3,8080 liradan alınan dolar, 3,8100 liradan satılıyor. 4,6780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6800 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8140 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6500 lira olmuştu.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 09:17
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