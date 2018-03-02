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İstanbul serbest piyasada dolar 3,8100 liradan, avro 4,6800 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,8080 liradan alınan dolar, 3,8100 liradan satılıyor. 4,6780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6800 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8140 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6500 lira olmuştu.