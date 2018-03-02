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Sürücüsüz otobüs ’a geliyor

Sürücüsüz otobüs İstanbul’a geliyor
12 ülkede kullanılmaya başlanan lar, 'nin de ilgi alanında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sürücüsüz otobüsler için harekete geçti. İETT, bu amaçla 2 ayrı ihale düzenleyecek. İlk ihale 7 Mart'ta yapılacak olan 'Sürücüsüz Araç Yönetim Sistemi Malzemeleri ve Elektrik Grubu Malzeme Alımı'. İkinci ihale ise 14 Mart'ta yapılacak olan 'Sürücüsüz Araç Altyapı ve Güç Sistemleri Mühendislik Çalışması'. İETT'nin İkitelli Garajı içerisindeki bir alan 'sürüş test alanı' olarak hazırlanacak. Bilgisayar kontrollü sürücüsüz ilk test sürüşleri bu alanda yapılacak. 'daki sürücüsüz toplu taşıma araçlarına metrodan sonra, ileride otobüs ve minibüs de eklenecek.
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