Sürücüsüz otobüs İstanbul’a geliyor

12 ülkede kullanılmaya başlanan sürücüsüz araçlar, İETT'nin de ilgi alanında. İstanbul BüyükşehirBelediyesi, sürücüsüz otobüsler için harekete geçti. İETT, bu amaçla 2 ayrı ihale düzenleyecek. İlk ihale 7 Mart'ta yapılacak olan 'Sürücüsüz Araç Yönetim Sistemi Malzemeleri ve Elektrik Grubu Malzeme Alımı'. İkinci ihale ise 14Mart'ta yapılacak olan 'Sürücüsüz Araç Altyapı ve Güç Sistemleri Mühendislik Çalışması'. İETT'nin İkitelli Garajı içerisindeki bir alan 'sürüş test alanı' olarak hazırlanacak. Bilgisayar kontrollü sürücüsüz ilk test sürüşleri bu alanda yapılacak. İstanbul'daki sürücüsüz toplu taşıma araçlarına metrodan sonra, ileride otobüs ve minibüs de eklenecek.
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