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’lere destek müjdesi

Yıldırım, desteklerden daha fazla girişimcinin yararlanması için tanımını değiştireceklerini, üst sınırın 40 milyon liradan 125 milyon liraya çıkacağını açıkladı

KOBİ’lere destek müjdesi
Hükümet'ten 'lere yeni müjde geldi. Daha çok girişimcinin desteklerden yararlanması için KOBİ tanımı değiştiriliyor. Mevcut uygulamaya göre cirosu 40 milyon lirayı geçmeyen ve en az 250 çalışanı olan firmalar KOBİ sayılıyor. Yeni mevzuat ile net satış hasılatından ve cirosundan herhangi birisi 125 milyon liranın altında olan ve yıllık çalışan sayısı 250'yi geçmeyen işletmeler de KOBİ olarak tanımlanacak. Müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım verdi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nda () düzenlenen 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'nde konuşan Yıldırım,

5 SEKTÖR SEÇİLECEK
" gelişti, KOBİ'lerimiz büyüdü, imkanları gelişti fakat başlangıçtaki KOBİ tanımı aynı kaldı. Bu da işletmelerimizin, KOBİ'lerin işini zorlaştırıyor. KOBİ'lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için, KOBİ'lere bir üst sınır koymuştuk destekte, ne kadar, 40 milyon, şimdi bunu değiştiriyoruz, 125 milyona çıkartıyoruz. KOBİ'ysen 40 milyondan fazla destek alamazsın ama artık zaman değişti. Şimdi 125 milyona kadar KOBİ sayıyoruz" dedi. Yıldırım, şöyle devam etti: "Ayrıca her bölgemizin, her şehrimizin, her ilçemizin öncelikleri aynı değil. KOSGEB bu dönemde daha fazla sahada olacak, üreten firmaları yerinde görecek, sorunları dinleyecek ve sonra dönecek, yapacağı çalışma, alacağı karar daha isabetli olacak. Böylece sanayi odalarıyla, esnaf odalarıyla koordineli olarak şehirlerin, bölgelerin öncelikleri tek tek ele alınacak. Her ilde, ilçede 5 tane önemli alan tespit edilecek. Bizim artık uzmanlaşmaya gitmemiz lazım. Kaynağımızın en verimli şekilde kullanılması esastır. 5 sektörü belirleyip desteklerimizi, kanalize etmiş olacağız."

3 AY İÇİNDE ÖDENMEZSE, FAİZ VERECEĞİZ
Yıldırım, Meclis'e gönderilen KDV tasarısına değinerek, "Bu bir reform. Vatandaşın devletten alacağı biriken KDV'si bir takvime göre ödenecek. Eğer bundan sonra KDV'ler 3 ay içinde ödenmezse, ödenmeyen zaman için devlet faiz verecek" ifadesini kullandı.
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