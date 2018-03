KOBİ’lere destek müjdesi

Daha çokgirişimcinin desteklerdenyararlanması için KOBİ tanımıdeğiştiriliyor. Mevcut uygulamayagöregeçmeyen ve en az 250 çalışanıolan firmalar KOBİ sayılıyor. Yenimevzuat ile net satış hasılatındanve cirosundan herhangi birisialtında olanve yıllık çalışan sayısı 250'yigeçmeyen işletmeler de KOBİ olaraktanımlanacak.Müjdeyiverdi. Küçük ve OrtaÖlçekli İşletmeleri Geliştirme veDestekleme İdaresi Başkanlığı'nda KOSGEB ) düzenlenenkonuşan Yıldırım, Türkiye gelişti, KOBİ'lerimiz büyüdü, imkanları gelişti fakat başlangıçtaki KOBİ tanımı aynı kaldı. Bu da işletmelerimizin, KOBİ'lerin işini zorlaştırıyor. KOBİ'lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için, KOBİ'lere bir üst sınır koymuştuk destekte, ne kadar, 40 milyon, şimdi bunu değiştiriyoruz, 125 milyona çıkartıyoruz. KOBİ'ysen 40 milyondan fazla destek alamazsın ama artık zaman değişti. Şimdi 125 milyona kadar KOBİ sayıyoruz" dedi. Yıldırım, şöyle devam etti: "Ayrıca her bölgemizin, her şehrimizin, her ilçemizin öncelikleri aynı değil. KOSGEB bu dönemde daha fazla sahada olacak, üreten firmaları yerinde görecek, sorunları dinleyecek ve sonra dönecek, yapacağı çalışma, alacağı karar daha isabetli olacak. Böylece sanayi odalarıyla, esnaf odalarıyla koordineli olarak şehirlerin, bölgelerin öncelikleri tek tek ele alınacak. Her ilde, ilçede 5 tane önemli alan tespit edilecek. Bizim artık uzmanlaşmaya gitmemiz lazım. Kaynağımızın en verimli şekilde kullanılması esastır. 5 sektörü belirleyip desteklerimizi, kanalize etmiş olacağız." BAŞBAKAN Yıldırım, Meclis'e gönderilen KDV tasarısına değinerek, "Bu bir reform. Vatandaşın devletten alacağı biriken KDV'si bir takvime göre ödenecek. Eğer bundan sonra KDV'ler 3 ay içinde ödenmezse, ödenmeyen zaman için devlet faiz verecek" ifadesini kullandı.