KOBİ’lere destek müjdesi
Başbakan Yıldırım, desteklerden daha fazla girişimcinin yararlanması için KOBİ tanımını değiştireceklerini, üst sınırın 40 milyon liradan 125 milyon liraya çıkacağını açıkladı
5 SEKTÖR SEÇİLECEK
"Türkiye gelişti, KOBİ'lerimiz büyüdü, imkanları gelişti fakat başlangıçtaki KOBİ tanımı aynı kaldı. Bu da işletmelerimizin, KOBİ'lerin işini zorlaştırıyor. KOBİ'lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için, KOBİ'lere bir üst sınır koymuştuk destekte, ne kadar, 40 milyon, şimdi bunu değiştiriyoruz, 125 milyona çıkartıyoruz. KOBİ'ysen 40 milyondan fazla destek alamazsın ama artık zaman değişti. Şimdi 125 milyona kadar KOBİ sayıyoruz" dedi. Yıldırım, şöyle devam etti: "Ayrıca her bölgemizin, her şehrimizin, her ilçemizin öncelikleri aynı değil. KOSGEB bu dönemde daha fazla sahada olacak, üreten firmaları yerinde görecek, sorunları dinleyecek ve sonra dönecek, yapacağı çalışma, alacağı karar daha isabetli olacak. Böylece sanayi odalarıyla, esnaf odalarıyla koordineli olarak şehirlerin, bölgelerin öncelikleri tek tek ele alınacak. Her ilde, ilçede 5 tane önemli alan tespit edilecek. Bizim artık uzmanlaşmaya gitmemiz lazım. Kaynağımızın en verimli şekilde kullanılması esastır. 5 sektörü belirleyip desteklerimizi, kanalize etmiş olacağız."
3 AY İÇİNDE ÖDENMEZSE, FAİZ VERECEĞİZ
■ BAŞBAKAN Yıldırım, Meclis'e gönderilen KDV tasarısına değinerek, "Bu bir reform. Vatandaşın devletten alacağı biriken KDV'si bir takvime göre ödenecek. Eğer bundan sonra KDV'ler 3 ay içinde ödenmezse, ödenmeyen zaman için devlet faiz verecek" ifadesini kullandı.
- 02 Mart 2018, Cuma
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