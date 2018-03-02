02.03.2018 tarihi altın fiyatları nasıl? Milyonlarca insanın güvenli yatırım aracı olarak kullandığı altın yükselişini sürdürecek mi? Yatırım yapan vatandaşların sürekli olarak yakından takip ettiği altın fiyatları bugün nasıl seyredecek? Altında son fiyatlar belli olurken, altının önümüzdeki günlerdeki yönü de merak konusu oldu. Altın yükselecek mi, düşecek mi? Peki bugün altın ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç para? Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne durumda? İşte 2 Mart 2018 altın fiyat listesi...

GRAM ALTIN NE KADAR?

161,30 liradan alınırken, 161,34 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 256,60 liradan alınırken 262,40 liradan satılıyor. Yarım altın da 511,59'den alınırken 524,81 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1062,00 liradan alınıp 1074,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2565,96 liradan alınırken 2606,37 liradan satılıyor.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.