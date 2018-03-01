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Yatırıma dopingi geldi

Yatırıma kdv dopingi geldi
Türkiye çılar Meclisi () Başkanı Mehmet Büyükekşi, TBMM'ye sevk edilen tasarısının hem yatırımların hem de ihracatın önünü açacağını bildirdi. Büyükekşi, "Firmalarımızın ticari faaliyetlerinden doğan KDV alacakları önemli bir sorun. Firmalar bir yandan daha fazla yatırım, üretim ve ihracat için kaynak arayışındayken, diğer tarafta KDV alacakları devlette birikiyor. Bu konuya kalıcı bir çözüm getirilmesi hem yatırımların hem de ihracatın önünü açacak" diye konuştu.
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