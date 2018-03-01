Yatırıma kdv dopingi geldi

Türkiye İhracatçılarMeclisi (TİM) Başkanı MehmetBüyükekşi, TBMM'ye sevk edilenKDV tasarısının hem yatırımlarınhem de ihracatın önünü açacağınıbildirdi. Büyükekşi, "Firmalarımızınticari faaliyetlerinden doğan KDValacakları önemli bir sorun. Firmalarbir yandan daha fazla yatırım,üretim ve ihracat için kaynakarayışındayken, diğer tarafta KDValacakları devlette birikiyor. Bukonuya kalıcı bir çözüm getirilmesihem yatırımların hem de ihracatınönünü açacak" diye konuştu.
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