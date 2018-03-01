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ta limit 90 lira

Temassız kartta limit 90 lira
Bankalararası Kark Merkezi, 50 lira olan temassız işlem limitinin 90 liraya yükseltildiğini açıkladı. BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, "Bugüne kadar küçük ölçekli harcamalarda kullanılan temassız özelliği artık perakende, elektronik ve akaryakıt gibi sektörlerde de kolaylık sağlayacak" dedi. sayısı 2017'de yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldi.
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