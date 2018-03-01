3 bin 900 TL’ye vergi alınmıyor

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi bugün başladı. Her yıl 1 Mart'ta başlayıp 25 Mart'ta sona eren beyan dönemi, 25 Mart tatil gününe denk geldiği için, 26 Mart'ta sona erecek. Kira gelirlerinde 1 Ocak-31 Aralık 2017 dönemi için istisna oranlar konutta 3 bin 900, işyerinde ise 30 bin lira olarak belirlendi. 2017'de bu tutarların üzerinde kira geliri elde edenlerin beyanname vermesi gerekiyor. İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek.
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