Savunma Sanayii'nde çalışmalarını sürdüren ASELSAN, yeni ürünü PULAT ile aktif koruma sistemine geçiyor. S-400 ile aynı mantıkta çalışacak olan PULAT, birden çok tehdide karşı aynı anda etkinlik sağlıyor.
Tankları korumak için PULAT geliyor
Dünyanın henüz yeni geliştirmeye başladığı aktif koruma sistemlerinin, Mart ayında tanklarımıza monte edilmeye başlanacağı açıklandı.
Etiketler: ASELSAN , PULAT , S-400 , Savunma Sanayii
kalan karakter 1000
Afrin operasyonu için çok önemli. Bulanlardan Allah razı olsun. Yanlız Aselsanın geliştirmeye çalıştığı Akkor ve daha gelişmiş bir sistem. Bu Ukrayna sistemi, onlardan alınıp monte edilecek
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.