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Tankları korumak için geliyor

Dünyanın henüz yeni geliştirmeye başladığı aktif koruma sistemlerinin, Mart ayında tanklarımıza monte edilmeye başlanacağı açıklandı.


'nde çalışmalarını sürdüren , yeni ürünü ile aktif koruma sistemine geçiyor. ile aynı mantıkta çalışacak olan PULAT, birden çok tehdide karşı aynı anda etkinlik sağlıyor.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 10:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Yavuz NAK Yavuz NAK

Afrin operasyonu için çok önemli. Bulanlardan Allah razı olsun. Yanlız Aselsanın geliştirmeye çalıştığı Akkor ve daha gelişmiş bir sistem. Bu Ukrayna sistemi, onlardan alınıp monte edilecek

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 01.03.2018 13:49
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