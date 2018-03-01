;
Yol Durumu
  1. Tankları korumak için PULAT geliyor
  2. Gram altın ne kadar?

Ekonomide sevindiren rakamlar

İhracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar oldu.

Ekonomide sevindiren rakamlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubatta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar oldu.

TİM tarafından, bu yılın şubat ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, şubatta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece yılın ilk iki ayında ihracat yüzde 12,8 yükselerek 25 milyar 346 milyon dolar oldu.

Son 12 aylık dönemde, yüzde 11,1'lik artışla 159 milyar 27 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

  • 01 Mart 2018, Perşembe 10:09
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar