Devletten işsize 16 bin liralık ödeme

İşsizlik maaşına 1 Ocak itibarıyla zam yapıldı. Buna göre en düşük işsizlik maaşı damga vergisi düşüldükten sonra 805.63 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 1611.28 liraya çıktı
İşsizlik maaşına 1 Ocak itibarıyla zam yapıldı. Buna göre en düşük işsizlik maaşı damga vergisi düşüldükten sonra 805.63 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 1611.28 liraya çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.