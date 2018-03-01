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Devletten işsize 16 bin liralık ödeme

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle maaşına da zam yapıldı. Buna göre en yüksek tutardan 10 ay boyunca ödeme alacak bir kişi toplam 16 bin 232 lira almış olacak.

Devletten işsize 16 bin liralık ödeme

maaşına 1 Ocak itibarıyla zam yapıldı. Buna göre en düşük işsizlik maaşı damga vergisi düşüldükten sonra 805.63 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 1611.28 liraya çıktı

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 10:40
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